Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verdächtige Person mit Messer in Detmolder Innenstadt gestellt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (17.09.2024) wurde der Polizei gegen 9.30 Uhr eine verdächtige Person im Bereich Rosental gemeldet. Laut Zeugenaussagen sei der Mann mit einem großen Messer in der Hand unterwegs und bewege sich im Bereich Lustgarten und Theater. Polizeibeamte durchsuchten den Innenstadt-Bereich nach dem Verdächtigen und konnten ihn schließlich in einem Garten auf einem Grundstück gegenüber des Theaters antreffen. Der 28-Jährige ließ sich widerstandslos mit auf die Polizeiwache nehmen. Das Kampfmesser, was der polizeibekannte Mann aus Detmold bei sich führte, wurde sichergestellt. Verletzt wurde nach jetzigem Erkenntnisstand niemand. Eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung durch das Ordnungsamt Detmold wird aktuell geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Geprüft wird auch, ob es sich bei dem Vorfall um eine mögliche Straftat nach dem Waffengesetz handeln könnte. Laut Zeugenaussagen sollen Menschen in der Innenstadt aus Angst vor einem Angriff durch den Mann geflüchtet sein. Personen, die tatsächlich durch ihn gefährdet wurden oder Hinweise auf eine Straftat haben, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 bei der Kriminalpolizei.

