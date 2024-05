Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter Motorradfahrer

Edenkoben (ots)

Am Montag, 20.05.2024, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer die Klosterstraße in Richtung Radeburger Straße. Im Kreuzungsbereich stürzte er auf einer dort befindlichen Ölspur auf die Straße und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die Hinweise zur Verursachung der Ölspur geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

