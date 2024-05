POL-PDLD: Hochwertige Parfums geklaut

Germersheim (ots) - In der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 02:30 Uhr konnte im Rahmen eines Polizeieinsatzes ein 46-jähriger Germersheimer beim Einbruch in ein Firmengebäude in der Joseph-Haydn-Straße festgenommen werden. Dieser hatte sich zuvor in den Räumlichkeiten der Firma mit Nudeln und Kaffee verköstigt, als der Einsatz des Diensthundes angedroht wurde, stellte er sich jedoch umgehend. Nach ersten Ermittlungen suchte der Täter wohl eher einen Unterschlupf. ...

mehr