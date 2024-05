Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Musikbox bei Ruhestörung sichergestellt

Bellheim (ots)

Ein 40-jähriger Bellheimer feierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag so laut, dass ihm trotz mehrfacher Ermahnung zur Ruhe die Musikbox weggenommen werden musste. Gleich 3 Mal mussten die Polizisten vor Ort erscheinen, um die Ruhe wiederherzustellen. Da der Verantwortliche sich weiterhin nicht an die Einhaltung der Ruhe hielt, nahmen die Beamten seine Musikbox mit. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeld, ebenso werden ihm die Polizeieinsätze in Rechnung gestellt.

