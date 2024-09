Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 13-Jähriger zweimal von Jugendlichen beraubt.

Lippe (ots)

In der Langen Straße kam es am späten Dienstagnachmittag (17.09.2024) zu einer räuberischen Erpressung, bei der einem jungen Detmolder Bargeld abgenommen wurde. Der 13-Jährige lief gegen 17.15 Uhr in Richtung Hasselter Platz, als ihm zwei unbekannte Jugendliche begegneten. Sie drohten ihm mit Schlägen an und forderten Geld von ihm. Er übergab eine geringe Summe an die beiden, die sich mit ihrer Beute in Richtung Hasselter Platz entfernten. Der 13-Jährige ging ebenfalls in diese Richtung und betrat im Anschluss den dortigen Supermarkt. Beim Verlassen des Marktes warteten die zwei Unbekannten bereits auf ihn, um erneut unter Androhung von Schlägen Geld einzufordern. Ein zweites Mal übergab der junge Detmolder etwas Bargeld an die Tatverdächtigen, die daraufhin von ihm abließen und flüchteten.

Sie können folgendermaßen beschrieben werden: männlich, ca. 14-15 Jahre alt, beide mit einem schwarzen T-Shirt und einer locker sitzenden Jeans bekleidet. Einer sei ca. 1,75 m groß und habe außerdem eine Cappy und eine schwarze Weste getragen. Der zweite sei ca. 1,60 m groß, habe Akne im Gesicht, dunkle Locken und zusätzlich eine Umhängetasche getragen. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zum zweimaligen Straßenraub aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise.

