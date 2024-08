POL-PPWP: Wo ist mein Auto? Fahrzeug macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots) - Einen Diebstahl hatte am Donnerstagabend ein 40-Jähriger in der Innenstadt zu beklagen. Nach seinen Angaben hatte er gegen 18 Uhr sein E-Bike an einer Laterne in der Stiftsstraße mittels Faltschloss abgeschlossen. Bei seiner Rückkehr um kurz nach Mitternacht war das Bike mitsamt des Schlosses weg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weiß/goldenes ...

