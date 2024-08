POL-PPWP: Unfallflucht auf der L395: Ermittlungen ergeben weitere Hinweise

Kaiserslautern (ots) - Einer Polizeistreife fielen am Donnerstagabend zwei Mofas in der Nordbahnstraße auf, die augenscheinlich schneller fuhren, als sie eigentlich durften. Als die Beamten das Anhaltesignal einschalteten, machten sich die Zweiradfahrer aus dem Staub. Einen Flüchtigen verfolgte die Streife quer durch die Innenstadt. In einem Hinterhof in der Augustastraße stellte der Mofafahrer sein Gefährt ab und ...

mehr