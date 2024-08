Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat Lkw Rollerfahrer zu Fall gebracht?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagnachmittag in der Theodor-Heuss-Straße ereignet haben soll. Gemeldet wurde der Vorfall aber erst am Abend. Die Ermittler bitten deshalb um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Nach Angaben eines Beteiligten, war er gegen 14 Uhr mit seinem E-Scooter von der Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung L502 unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung zur L502 habe ihn ein Lkw überholt und sei knapp vor ihm wieder eingeschert. Dabei sei es zu einer Kollision zwischen dem Elektroroller und dem Laster gekommen. Die Folge: Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Der Lkw-Fahrer habe sich einfach aus dem Staub gemacht.

Der 28-jährige E-Scooterfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach seiner Entlassung meldete er sich am Abend bei der Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht wurden aufgenommen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

