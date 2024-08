Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver 33-Jähriger verletzt Polizisten

Kaiserslautern (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Mann hatten es Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in der Albert-Schweitzer-Straße zu tun. Der 33-Jährige griff die Einsatzkräfte an, schlug und trat um sich. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt.

Die Streife war gegen 13.45 Uhr ausgerückt, nachdem die Meldung einging, dass der Mann sowohl seine Lebensgefährtin als auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes bedroht hatte. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der 33-Jährige aggressiv und unkooperativ.

Als seine Lebensgefährtin zum Schutz vor der Witterung von Sanitätern in ein Gebäude begleitet wurde, rastete der Mann aus. Zunächst richteten sich seine Aggressionen gegen die Rettungsdienst-Mitarbeiter. Als sich die Polizeibeamten ihm in den Weg stellten, fing er an, um sich zu schlagen. Daraufhin wurde der 33-Jährige zu Boden gebracht, leistete aber weiterhin massiv Widerstand durch Schlagen und Treten. Zwei Einsatzkräfte erlitten dabei Verletzungen; einer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der Täter wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen und später an Mitarbeiter der Ordnungsbehörde übergeben, die ihn in einer Fachklinik unterbrachten. Der 33-Jährige wird sich strafrechtlich wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands und Körperverletzung verantworten müssen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell