Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaiserslautern - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Die Unachtsamkeit eines 29-jährigen Autofahrers führte am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Pariser Straße.

Ein 62-Jähriger und eine 23-Jährige hatten aufgrund einer roten Ampel ihre Fahrzeuge angehalten. Dies bemerkte der 29-Jährige zu spät und prallte in das Auto vor ihm. Der Aufprall war so erheblich, dass das Fahrzeug nach vorne in das Auto der jungen Frau katapultiert wurde. Zwei Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Auch der 62-Jährige stand unter Schock und wurde ebenfalls ins nahe gelegene Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den drei Fahrzeugen waren erheblich, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Einsiedlerhof und Kleeblatt beidseitig voll gesperrt. |didi

