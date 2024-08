Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fehlerhafte Gastherme löst Einsatz aus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nachdem ein Kohlendioxid-Messgerät Alarm schlug, rief ein Hausbewohner am Mittwochabend in der Lauerstraße die Rettungskräfte zur Hilfe. Der Feuerwehr gelang es schnell, die Ursache ausfindig zu machen: Eine Gastherme war fehlerhaft, wodurch Gas ausströmte. Die Bewohner des Hauses wurden unmittelbar aus dem Gebäude evakuiert, bis ein Techniker den Fehler beheben konnte. Nach einer Untersuchung durch einen Notarzt durften die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Personen klagten im Anschluss über Unwohlsein, eine weitergehende ärztliche Untersuchung in einem Krankenhaus war aber nicht vonnöten. Wie es zu dem Gasaustritt kommen konnte, ist Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit gehen die Beamten von einem technischen Defekt der Therme aus. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell