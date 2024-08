POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten verhindert

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Ein Streit unter Nachbarn ist in der Verbandsgemeinde Weilerbach am Mittwochabend eskaliert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren sich die benachbarten Parteien zunächst wegen eines Sichtschutzes im Garten "in die Haare geraten". Daraufhin klingelte ein 30-Jähriger an der Tür der Nachbarn, und als ihm geöffnet wurde, schlug er seinem 44-jährigen Gegenüber ein Trinkglas ins ...

