Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verfolgungsfahrt von Zweirädern

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife fielen am Donnerstagabend zwei Mofas in der Nordbahnstraße auf, die augenscheinlich schneller fuhren, als sie eigentlich durften. Als die Beamten das Anhaltesignal einschalteten, machten sich die Zweiradfahrer aus dem Staub. Einen Flüchtigen verfolgte die Streife quer durch die Innenstadt. In einem Hinterhof in der Augustastraße stellte der Mofafahrer sein Gefährt ab und versuchte, weiter zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten holten den Mann ein und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass das Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug gar nicht zu dem Moped passte. Zudem konnte der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Polizeibeamten stellten das motorisierte Gefährt sicher und nahmen den Aufgegriffenen mit zur Dienststelle. Weitere Ermittlungen führten auch zu dem zweiten Mofafahrer. Der 16-Jährige konnte ebenfalls angetroffen und kontrolliert werden. Auch er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des illegalen Kraftfahrzeugrennens und der Urkundenfälschung aufgenommen. |kfa

