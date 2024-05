POL-DO: Mayday 2024 in den Westfalenhallen - Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit Drogen- und Alkoholkonsum

Dortmund (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (1.5.2024) gegen 11 Uhr in Lünen auf der Münsterstraße in Höhe der Oststraße. Der 81-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer und die Beifahrerin (65 Jahre alt) leicht verletzt. Beide Insassen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ersten Erkenntnissen nach, handelt es sich um ...

