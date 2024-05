Polizei Dortmund

POL-DO: Bedrohung mit Schusswaffe in der Nacht auf Mittwoch: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0454

Nach einer Bedrohung in der Straße Bissenkamp in Dortmund in der Nacht auf den 1. Mai (Mittwoch) gegen 3:55 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt dringend Zeugen. Ein bisher unbekannter Mann hatte mit einer Schusswaffe auf einen 45-jährigen Dortmunder gezielt.

Nach ersten Erkenntnissen war der 45-Jährige mit zwei Freunden auf dem Fußgängerweg in der Straße Bissenkamp/Gerberstraße in Dortmund unterwegs. Beim Einbiegen in den Bissenkamp habe man den Tatverdächtigen und eine weitere Person erblickt.

Der unbekannte, etwa 20 Jahre alte Mann (europäischer Phänotyp, vermutlich Deutscher) mit beiger Oberbekleidung beleidigte den Dortmunder grundlos. Nach einem kurzen Wortgefecht zog er eine Schusswaffe aus dem vorderen Hosenbund, mit der er auf den Oberkörper des 45-Jährigen zielte. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Brückstraße.

Es ist unklar, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Die Polizei Dortmund bittet potenzielle Zeugen jetzt: Wer hat etwas gesehen oder mitbekommen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell