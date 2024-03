Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Müllwerker von Auto angefahren

Duisburg (ots)

Im Bereich einer Ein- und Ausfahrt zu einem Parkplatz in einem Hinterhof an der Düsseldorfer Landstraße ist am Dienstagmorgen (12. März, 8:50 Uhr) ein Müllwerker angefahren worden. Der 62-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Mann hatte eine Abfalltonne aus einer Nische gezogen, die nicht einzusehen ist. Er berichtete, dass er plötzlich von einem Mercedes erfasst wurde und zu Boden stürzte. Die 47 Jahre alte Frau am Steuer versicherte, langsam gefahren zu sein und den Mann nicht gesehen zu haben.

