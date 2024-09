Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vorwärts- mit Rückwärtsgang verwechselt - Wagen prallt gegen Hauswand.

In der Von-Stauffenberg-Straße landete der BMW einer Seniorin am Mittwochvormittag (18.09.2024) im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses. Die 81-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr ihren 3er-BMW gegen 10.20 Uhr rückwärts aus einer Hauseinfahrt heraus und touchierte dabei zunächst einen geparkten Volvo. Anschließend wollte die Frau den Vorwärtsgang einlegen - verwechselte diesen aber mit dem Rückwärtsgang, so dass sie über die Straße und einen Fußgängerweg fuhr und gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses prallte. Dabei wurden außerdem zwei Kellerfenster und eine Steinmauer zerstört. Die 81-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden, nachdem sich zunächst Ersthelfer um die Frau kümmerten und den Notruf wählten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.500 Euro. Der BMW musste durch einen Kran aus dem Vorgarten entfernt und abgeschleppt werden.

