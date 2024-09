Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Verkehrsunfall auf der B 66 beim Wenden.

Lippe (ots)

Auf der B 66 (Detmolder Straße) ereignete sich am Mittwochabend (18.09.2024) in Höhe der Abfahrt Asemissen ein Verkehrsunfall, bei dem es eine Verletzte gab. Ein 54-Jähriger aus Löhne war mit seinem Ford Tourneo gegen 21 Uhr auf der neu gebauten Auffahrtsspur in Richtung Bielefeld unterwegs, als er verbotswidrig auf der B 66 wenden wollte, um wieder in Richtung Lage zu fahren. Dafür fuhr er zwischen Baustellenbaken her und übersah beim Wenden den Opel Meriva einer 43-Jährigen, die aus Lage kam. Die beiden Wagen stießen zusammen und die Frau aus Lage erlitt leichte Verletzungen. Ein Team vom Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Am Ford und Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22.30 Uhr in Richtung Bielefeld gesperrt.

Die Polizei warnt (zum wiederholten Male): Das Wenden auf der Fahrbahn in diesem Bereich ist verboten und sehr gefährlich. Bitte achten Sie auf die entsprechende Beschilderung. Wie dieser Verkehrsunfall eindeutig zeigt, führt das verbotswidrige Wenden dort schnell zu Verkehrsunfällen - im schlimmsten Fall mit Verletzten.

