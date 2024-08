Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Mutmaßliche Graffiti Sprayer auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots)

Am Samstagabend hat die Polizei drei mutmaßliche Graffiti Sprayer auf frischer Tat gestellt. Aus der Personengruppe heraus soll an einem Durchgang eines Mehrfamilienhauses ein großflächiger Schriftzug sowie kleinere Tags angebracht worden sein. Ein Zeuge hatte gegen 22:40 Uhr die Polizei informiert. Die Beamten waren wenige Minuten später vor Ort und konnten drei deutsche Jugendliche, zwei männliche und eine weibliche, im Alter von 15 und 16 Jahren nahe des Tatorts mit der Sachbeschädigung in Verbindung bringen. Die Polizei fand bei den Personen mehrere Spraydosen, Eddings und weitere Tatmittel und stellte diese sicher. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

