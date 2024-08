Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Streit um Verhalten im Straßenverkehr endet für einen Beteiligten im Krankenhaus

Schwerin (ots)

Samstagnachmittag kam es zwischen zwei Kraftfahrern in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Streit soll aufgrund eines Konflikts über die Fahrweise der beiden Beteiligten entstanden sein.

Die beiden deutschen Männer im Alter von 43 und 46 Jahren seien sich in der Ratzeburger Straße begegnet. Über das Fahrverhalten des Autofahrers verärgert, sei der 43-jährige Mopedfahrer diesem bis zum Parkplatz eines Baumarktes in Lankow gefolgt. Dort soll die zunächst verbale Auseinandersetzung zu einer körperlichen Konfrontation eskaliert sein, bei der ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz gekommen sein soll. Der 43-jährige Schweriner erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung, der 46-jährige Schweriner muss sich in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell