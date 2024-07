POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Unna (ots) - Am Freitag (12.07.2024) haben zwei unbekannte Täterinnen in Unna-Königsborn versucht, aus einem Schuhgeschäft an der Nelkenstraße Schuhe zu entwenden. Gegen 11.50 Uhr betraten die beiden unbekannten Täterinnen das Geschäft. Während eine Täterin eine Mitarbeiterin des Geschäfts in ein Gespräch verwickelt hatte, floh die andere Täterin mit der entwendeten Ware (2 Paar Turnschuhe). Auf dem Parkplatz ...

