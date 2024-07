Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täterinnen versuchen Schuhe zu entwenden

Unna (ots)

Am Freitag (12.07.2024) haben zwei unbekannte Täterinnen in Unna-Königsborn versucht, aus einem Schuhgeschäft an der Nelkenstraße Schuhe zu entwenden.

Gegen 11.50 Uhr betraten die beiden unbekannten Täterinnen das Geschäft. Während eine Täterin eine Mitarbeiterin des Geschäfts in ein Gespräch verwickelt hatte, floh die andere Täterin mit der entwendeten Ware (2 Paar Turnschuhe). Auf dem Parkplatz konnte die Mitarbeiterin die Ware an sich bringen, während die zwei Täterinnen zu Fuß in Richtung Bushaltestelle "Salinencenter" an der Kamener Straße liefen. Dort verläuft sich ihre Spur.

Die erste, unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben:

- Weiblich - 12-16 Jahre alt - Zwischen 145-155 cm groß - Schlank - Südländisches Erscheinungsbild - Südländischer Akzent - Grüner Pullover - Graue Jogginghose - Weiße Turnschuhe - Lange, braune Haare - Schwarze Stofftasche

Die zweite, unbekannte Täterin wird folgendermaßen beschrieben:

- Weiblich - 35-45 Jahre alt - Zwischen 155-170 cm groß - Normale Statur - Hellblonde, weiße Haare - Schwarze Kleidung - Schwarze Handtasche - Schwarze Schuhe

Hinweise zum Diebstahl und zu den Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell