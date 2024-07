Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Am heutigen Sonntag (14.07.2024) kam es gegen 09:20 Uhr an der Kreuzung Holzwickeder Straße / Massener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 50 jähriger Kradfahrer aus Dortmund befuhr die Massener Straße in Richtung Süden und wollte einen vor ihm langsam fahrenden 80 jährigen PKW-Fahrer aus Bochum überholen. Als dieser plötzlich nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht. Der PKW-Fahrer bleib unverletzt. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der PKW blieb fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.600 EUR geschätzt. An der Einsatzstelle landete auch der Rettungshubschrauber Christoph 8, welcher aber zum Krankentransport nicht eingesetzt werden musste.

