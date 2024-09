Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pizza-Taxi prallt gegen Hauswand.

Im Kreuzungsbereich Dörenstraße/Hohenwart prallte ein Pizza-Taxi-Fahrer am Donnerstagabend (19.09.2024) bei einem Verkehrsunfall gegen eine Hauswand. Gegen 20.30 Uhr fuhr der 20-Jährige aus Detmold für eine Essenauslieferung mit seinem Fiat Panda auf der Straße Hohenwart und wollte die Dörenstraße überqueren. Dabei missachte er die Vorfahrt eines Toyota Verso einer 73-Jährigen aus Schönberg, die auf der Dörenstraße in Richtung Barntruper Straße unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen, der Fiat wurde gegen eine Hauswand geschoben und kippte auf die Seite. Der 20-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Wagen befreien und wurde leicht verletzt. Die 73-Jährige sowie ihr 76-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock. Alle Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Bereich bis etwa 23 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

