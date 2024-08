Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240827-3: Bankmitarbeiter erkennt Betrugsmasche

Erftstadt (ots)

Schockanruf bei Senior

Am Montagnachmittag (26. August) hat ein Bankmitarbeiter aus Erftstadt die Ersparnisse eines Seniors gerettet. Dieser soll zuvor versucht haben, einen hohen Geldbetrag für einen mutmaßlichen Trickbetrüger abzuheben.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Erftstädter gegen 15.10 Uhr einen Anruf erhalten haben. Der unbekannte Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben und unter einem Vorwand den Senior dazu gebracht, zur Bank zu gehen, um Geld abzuheben. Im Gespräch mit dem Geschädigten erhärtete sich für den aufmerksamen Bankmitarbeiter der Verdacht, dass der Mann Opfer eines möglichen Betrügers sein könnte. Er alarmierte die Polizei.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie warnen ausdrücklich vor Maschen, bei denen Betrüger ihre Opfer mit angeblich in Not geratenen Familienangehörigen oder anderen Vorwänden unter Druck setzen. Polizeibeamte verlangen nie die Herausgabe von Wertgegenständen oder Bargeld. Zudem überbringen Polizisten Benachrichtigungen über Familienangehörige, die sich in Schwierigkeiten befinden, in der Regel persönlich.

Sollte Sie einen Anruf dieser Art erreichen, legen Sie auf und wählen Sie den Notruf "110" der Polizei oder die Rufnummer der örtlichen Polizeiwache. Unterbrechen Sie in jedem Fall selbständig die Telefonverbindung, denn die Täter gaukeln Ihnen sonst die Vermittlung mit anderen Polizeibeamten vor. Bleiben Sie bei Anliegen von Fremden misstrauisch und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Klären Sie bitte auch Personen in Ihrem persönlichen Umfeld über diese Betrugsmasche auf. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. (jus)

