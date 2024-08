Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240826-4: Tatverdächtiger nach Angriff auf Senior festgenommen

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Polizisten haben nach einem Zeugenhinweis am Freitagmorgen (23. August) einen Tatverdächtigen (23) in Kerpen-Horrem festgenommen. Der Mann soll kurz zuvor einen Senior (70) durch einen Tritt schwer verletzt haben.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 23-Jährige gegen 8 Uhr am Bahnhof in Kerpen-Horrem dem 70-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Der Senior sei daraufhin gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten, bis Rettungskräfte und ein Notarzt den 70-Jährigen schließlich in eine Klinik brachten.

Der Täter soll nach dem Angriff in Richtung Neu-Bottenbroich geflohen sein. Eine aufmerksame Zeugin erkannte ihn wenig später auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs wieder. Sie wählte den Notruf der Polizei und lotse die Beamten zu dem Mann, die ihn widerstandslos festnahmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Zur Aufklärung des gesamten Tatgeschehens bitten die zuständigen Ermittler weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell