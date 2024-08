POL-REK: 240826-1: Einbruch in Einfamilienhaus

Hürth (ots) - Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, da der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Am Freitagabend (23.August) ist eine Autofahrerin (26) bei einem Abbiegeunfall in Hürth / Alt-Hürth leicht verletzt worden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Unfallfahrers (48) gab dieser an, im Laufe des Abends Alkohol konsumiert zu haben. Der daraufhin durchgeführte Alkoholvortest ergab ...

