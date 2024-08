Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Hürth (ots)

Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, da der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Am Freitagabend (23.August) ist eine Autofahrerin (26) bei einem Abbiegeunfall in Hürth / Alt-Hürth leicht verletzt worden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Unfallfahrers (48) gab dieser an, im Laufe des Abends Alkohol konsumiert zu haben. Der daraufhin durchgeführte Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 1,00 Promille. Daher entnahm ein Arzt auf Anordnung der Beamten dem Hürther eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten ebenfalls sicher. Er muss sich jetzt wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Nach ersten Ermittlungen übersah der 48-jährige Porschefahrer gegen 21.50 Uhr beim Linksabbiegen von der Luxemburger Straße in die Industriestraße eine entgegenkommende und bevorrechtigte Autofahrerin. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche im Frontbereich erheblich beschädigt wurden und durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Luxemburger Straße gesperrt werden. Die verletzte 26-jährige Toyotafahrerin wurde nach erster Behandlung vor Ort vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an. (ua)

