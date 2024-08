Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240826-2: Drei Männer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kerpen (ots)

Eine weitere Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (26. August) in Kerpen sind drei Männer (25, 28, 49) schwer verletzt worden. Eine weitere Autofahrerin (20) zog sich bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog den 28-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Rettungskräfte brachten die weiteren zwei Schwerverletzten im Rettungswagen in Krankenhäuser.

Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer (49) eines Baggers vor dem Fahrer (28) eines VW Touran und seinem Beifahrer (25) gegen 10.40 Uhr auf der Bundesstraße (B) 477 von Buir kommend in Richtung Sindorf gefahren. Die 20-Jährige sei gleichzeitig mit ihrem Opel hinter dem Touran in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Opelfahrerin im Bereich zwischen dem Kreisverkehr von B 477 und "Neue Pforte" sowie dem Kreisverkehr von B 477 und "Dorsfeld" auf den Touran aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sei der VW in den Bagger geschoben worden. Die Insassen des Touran wurden eingeklemmt und zogen sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Kräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmten Insassen des Touran. Ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstütze die Polizei Rhein-Erft-Kreis bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 12.50 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell