Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Illegale Pyrotechnik und verbotene Gegenstände eingezogen

Adorf/Vogtland (ots)

Bei der Kontrolle eines zuvor aus Tschechien eingereisten Pkw Ford Focus mit niederländischem Kennzeichen entdeckten Bundespolizisten am heutigen Vormittag in Adorf/Vogtland illegale Feuerwerkskörper mit einer Nettoexplosivmasse von über 10 Kilogramm und zogen sie ein. Die brisante Fracht übernahm vor Ort am Mittag Spezialkräfte des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei zum sicheren Abtransport und der Vernichtung.

Es handelt sich dabei um Feuerwerk der Kategorien 3 und 4, darunter acht Kugelbomben, mit dem der Umgang Personen ohne behördliche Genehmigung in Deutschland verboten ist.

Eine solche konnten die Insassen des Fahrzeuges, eine 51-jährige Niederländerin und deren 17-jähriger Sohn, nicht vorweisen.

Zudem fanden die Beamten weitere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände im Fahrzeug, so einen Schlagring, ein Springmesser sowie zwei Reizstoffsprühgeräte ohne vorgeschriebene Kennzeichnung. Hier erfolgte ebenfalls eine Einziehung.

Gegen beide Beschuldigte ergingen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz. Zudem müssen sie die Kosten des Einsatzes übernehmen.

