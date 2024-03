Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsfall unter Alkohol mit verletzter Person

Dittersdorf bei Schleiz (ots)

Am Donnerstag, gegen 21.20 Uhr, befuhr die 34-jährige Fahrerin eines PKW die L 2349 aus Richtung Plothen kommend in Richtung Dittersdorf. In einer Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 100 Meter durch den Straßengraben und kam hier entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der mit ihr durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

