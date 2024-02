LPI-GTH: Kollision mit Straßenbahn

Seebach (Wartburgkreis (ots) - Heute Nacht wurde durch Unbekannte gegen 01.45 Uhr ein Geldautomat an einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße auf bisher ungeklärte Weise gesprengt. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld von noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden am Automaten und am Gebäude wird auf 20.000 Euro geschätzt. ...

