Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240826-3: Unbekannte gaben sich in zwei Fällen als Handwerker aus - Zeugensuche

Bergheim und Pulheim (ots)

Täter erbeuten unter anderem Schmuck

Unbekannte Täter sollen sich am Freitagmittag (23. August) mit dreisten Lügen Zutritt zu zwei Wohnungen in Bergheim-Glessen und Pulheim-Brauweiler verschafft und Wertgegenstände entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen in beiden Sachverhalten nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Glessen habe gegen 11 Uhr ein Unbekannter an der Wohnungstür der Geschädigten an der Straße "Heidenpfuhl" geklingelt. Der etwa 50 Jahre alte Mann habe sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben und behauptet, er müsse einen Schaden in der Wohnung der Bergheimerin beheben. In den Wohnräumen habe der Täter alle Wasserhähne aufgedreht. Gegen 12.30 Uhr habe er die Wohnung wieder verlassen. Danach bemerkte die Geschädigte, dass drei Kameras entwendet wurden. Sie alarmierte die Polizei. Der Gesuchte sei circa 175 Zentimeter groß.

In Brauweiler habe ein etwa 160 Zentimeter großer und etwa 50 Jahre alter Mann gegen 12.50 Uhr an der Tür einer Wohnung an der Ehrenfriedstraße geklingelt. Er habe behauptete, Mitarbeiter einer Sanitärfirma zu sein und den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen zu müssen. Der Mann habe die Wasserhähne der Wohnung aufgedreht. Gleichzeitig habe die Bewohnerin gesehen, wie eine unbekannte Frau aus ihrem Schlafzimmer gekommen sei und die Wohnung fluchtartig verlassen habe. Auch der angebliche Handwerker habe die Wohnung verlassen. Anschließend habe die Pulheimerin bemerkt, dass Schmuck gestohlen wurde. Sie rief die Polizei. Der Mann habe eine blaue Kappe und einen blauen Kittel getragen. Die Frau sei ungefähr 50 Jahre alt, korpulent und habe schwarze Haare, die zur Tatzeit zu einem Zopf gebunden waren.

In beiden Fällen nahmen die hinzugerufenen Polizisten umgehend die Fahndung nach den Tätern auf und fertigten jeweils eine Strafanzeige. Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizisten ist unter anderem, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen könnte.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät dazu, keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch. Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet! Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen Sie sich den Arbeitseinsatz bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell