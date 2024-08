POL-HX: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und Unfallflucht

Brakel (ots) - Am Donnerstag, 15. August, kam es auf der Straße "Am Galgenberg" in Brakel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Gegen 18.25 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Brakel mit seinem Fahrrad stadteinwärts. Auf der abschüssigen Straße verlor er die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer im Gesicht. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Am ...

