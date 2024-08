Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl von Roller scheitert - Zeugen gesucht

Borgentreich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12. -13. August, scheiterte ein Versuch, einen Roller zu stehlen. Ein 17-Jähriger stellte seinen Roller am Montag vorm Haus in der Hauptstraße in Borgentreich-Großeneder ab. Als er am nächsten Morgen seinen Roller starten wollte, bemerkte er die frischen Beschädigungen. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen.

