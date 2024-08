Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wanderweg mit Straße verwechselt - betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Bad Driburg (ots)

Ein offensichtlich betrunkener Mann fährt sich auf einem Wanderweg in Bad Driburg fest. Ein Abschlepper muss den Pkw bergen. Den Führerschein muss er abgeben.

Am Donnerstag, 15. August, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger aus Dassel mit seinem Renault Megane die Bahnhofstraße entlang. Am Ende der Straße bog er auf einen schmalen Wanderweg ab. Diesen folgte er in Richtung Sulburgring und touchierte dabei immer wieder das Metallgeländer, welches an der rechten Seite des Weges entlangführt. In einer Kurve fuhr er sich fest. Die aufnehmenden Kollegen der Polizeiwache Bad Driburg nahmen bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch war. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte er ab. Daraufhin ging es für den Fahrzeugführer, in Begleitung der Polizisten, in ein Krankenhaus. Dort wurde die Blutprobenentnahme von einem Arzt durchgeführt. Die Kollegen stellten den Führerschein sicher. Gegen den Fahrzeugführer läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Ein Abschlepper konnte den beschädigten Pkw bergen. Am Pkw und am Geländer entstand ein Schaden von rund 2.000Euro.

