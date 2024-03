Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht und schwerverletzter Person

Homburg OT Bruchhof (ots)

Am Freitag den 08.03.2024, gegen 14:16 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Kaiserslauterer Straße 305 in Bruchhof. Ein bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich dunklen Fahrzeugs mit dem Kreiskennzeichen KL, befuhr die Kaiserslauterer Straße in Fahrtrichtung Bruchmühlbach-Miesau, als er aus bislang un-bekannten Gründen abrupt abbremste. Eine dahinter befindliche 58-jährige Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau musste in der Folge ebenfalls stark abbremsen, wodurch sie die Kontrolle über ihr Quad verlor. Das Quad überschlug sich derart, dass die Fahrerin auf den Boden geschleudert und dabei schwer verletzt wurde. Das Quad kollidierte mit einem nahegelegenen Zaun. Der PKW-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell