Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrerin gesucht

Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin beschädigte am Mittwoch gegen 11:05 Uhr einen Hyundai, als sie rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkt in der Berliner Straße in Meiningen ausparkte. Sie übersah, dass das Auto bereits hinter ihr stand, als sie losfuhr. Beide Fahrer stiegen aus und sprachen miteinander, jedoch vergaßen sie, die Personalien auszutauschen. Die Polizei sucht nun die Fahrerin des schwarzen Honda Jazz oder Zeugen, die Hinweise zur Fahrerin geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0216878/2024 bei der Meininger Polizei.

