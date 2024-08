Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag einen VW, der in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen geparkt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte er das Auto im Bereich der rechten hinteren Tür und verließ nach dem Unfall unerlaubt den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0218300/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell