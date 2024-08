LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Suhl (ots) - Unbekannte Täter entzündeten am Mittwoch (21.08.2024) gegen 03:25 Uhr den Inhalt eines öffentlichen Mülleimers in der Rennsteigstraße in Suhl. Das Feuer wurde gelöscht, aber der Einsatz des Beton-Mülleimers vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den/dem Verursacher(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0216466/2024 beim ...

mehr