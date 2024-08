LPI-SHL: Aufbruch eines Schuppens

Hildburghausen (ots) - Am Donnerstag stellte eine 22-Jährige fest, dass unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen gewaltsam geöffnet hatten. Weiterhin versuchten die Unbekannten in einen Lagerraum zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben ...

