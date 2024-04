POL-GE: Widerstand endet mit Ingewahrsamnahmen

Gelsenkirchen (ots) - Der Fluchtversuch eines 60-Jährigen ist am Mittwochmittag, 27. März 2024, in einer Sackgasse geendet. Zuvor war der Gelsenkirchener gegen 11.40 Uhr mit seinem Auto in einer Verkehrskontrolle in der Straße "Beckeradsdelle" aufgefallen, weil er in dem verkehrsberuhigten Bereich deutlich schneller als Schrittgeschwindigkeit fuhr. Als die Beamten das Auto für eine Kontrolle anhielten, stoppte der ...

mehr