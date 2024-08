LPI-SHL: Mehrfach umgefallen - Teufel Alkohol

Zella-Mehlis (ots) - Am 21.08.2024 gegen 12.45 Uhr befährt ein 61jähriger die Heinrich-Erhardt-Straße in Richtung Zellaer Markt mit seinem Pkw PMW. Aus bisher unbekannter Ursache kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem geparkten Pkw Dacia und in der weiteren Folge noch mit einem geparkten Pkw Mercedes-Benz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. ...

mehr