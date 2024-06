POL-DA: Lorsch: Einbruch in Schule/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Wie der Polizei am Montag (3.6.) bekannt wurde, entwendeten Kriminelle aus einem Rohbau in der Grillparzerstraße mehrere Baumaschinen. Der Tatzeitraum soll zwischen Mittwochabend (29.5.) und Montagmorgen (3.6.) liegen. Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Baustellengelände, um dann gewaltsam in einen Lagerraum einzudringen, in ...

