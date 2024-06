Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Seeheim-Jugenheim, OT Ober-Beerbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt/Rettungshubschrauber im Einsatz/Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Montag (03.06) kam es um 19:16 Uhr auf der L 3098 zwischen Ober-Beerbach und Nieder-Beerbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Mann aus Darmstadt schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 28-jährige Fahrer mit seinem Kraftrad die L 3098 aus Nieder-Beerbach kommend in Richtung Ober-Beerbach. Zeitgleich befuhr eine 74- jährige Frau aus Steigerts mit ihrem Pkw die L3098 in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach links auf die K 143 aufzufahren. Hierbei mißachtete sie die Vorfahrt des 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Motorrads erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Aufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13000,--Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Nummer 06157/9509-0 zu melden. Berichterstatter: Heckmannn, POK

