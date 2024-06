Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Kriminelle entwenden roten Hyundai (DI-LB 502)

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Kriminelle haben im Laufe des Wochenendes einen roten Hyundai i30 entwendet. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 8.15 Uhr am Sonntagmorgen (2.6.) bemerkten die Besitzer den Diebstahl des Wagens mit dem Kennzeichen DI-LB 502, der seit 17 Uhr am Samstag am Fahrbahnrand im Siedlungsweg abgestellt war. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet. Wer hat verdächtige Personen bemerkt oder Hinweise zum Verbleib des Wagens? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell