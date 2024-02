Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mutmaßliche Drogendealer werfen auf Flucht 120 Gramm Cannabis weg

Zittau (ots)

02.02.2024 / 23:50 Uhr / Zittau

Fahnder von Bundes- und Landespolizei verfolgten am späten Freitagabend im Zittauer Stadtgebiet zu Fuß zwei mutmaßliche Drogendealer und fanden unterwegs weggeworfenes Cannabis.

Gegen 23:50 Uhr wollten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in der Pfarrstraße zwei verdächtige junge Männer kontrollieren. Bei Erkennen des Streifenfahrzeuges entfernten sich aber beide über die Fußgängergasse vom Kontrollort. Wenig später rannten sie durch einen Fußgängertunnel in Richtung Bautzener Straße davon. Ein Beamter verfolgte die Männer zu Fuß weiter während ein weiterer Beamter versuchte, mit dem Streifenwagen den Weg abzuschneiden. Immer wieder wurden die Männer mit den Worten STOP POLIZEI aufgefordert, stehen zu bleiben. Schließlich konnte in der Inneren Weberstraße einer der beiden Männer, ein in Zittau lebender 22-jähriger Syrer, gestoppt und kontrolliert werden. Der zweite flüchtende Mann hatte sich in der Inneren Oybiner Straße kurz hinter einem weißen PKW versteckt und konnte schließlich in der Dr.-Brinitzer Straße gestoppt werden. Bei ihm handelt es sich um einen ebenfalls in Zittau lebenden 29-jährigen Libanesen.

Die Beamten fanden unter dem weißen Fiat Kombi, bei dem sich der Libanese kurz versteckt hatte, eine in Folie eingewickelte grüne Substanz. Hierbei handelt es sich um Cannabis mit einem Bruttogewicht von 120,1 Gramm. Ob der Mann den Beutel hier versteckt hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Einer der beiden Männer ist bereits wegen Rauschgiftdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden an das Polizeirevier Zittau-Oberland übergeben. Zeugen des Vorfalls können Hinweise unter 03583 / 620 telefonisch mitteilen. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

