Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Zw. Mi. 29.05.24 , 21 Uhr und Mo. 03.06.24. 20:20 Uhr wurde ein in Lorsch in der Wilhelm Leuschner Str. geparkter weißer PKW Mercedes, B-Klasse, im Bereich der vorderen linken PKW Ecke beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, und hinterlies am Mercedes einen Schaden in Höhe von ca. 800 EUR.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr. 06252 70 60 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell