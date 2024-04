Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verfolgungsfahrt endet mit 3 Leichtverletzten und Totalschaden an einer Laterne

Neuss (ots)

Gegen 02:43 Uhr wurde eine Zivilstreife der Polizei Neuss auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches Driftübungen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf der Römerstraße durchführte. Bei dem Versuch der Kontrolle flüchtete der PKW über die Römerstraße, nachdem es nach ersten Ermittlungen der Polizei noch einen Fahrerwechsel unter den vier Insassen gegeben hatte. Der nun am Steuer sitzende 18-jährige Willicher entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit und missachtete dabei an der Kreuzung Gladbacher Straße das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. An der Einmündung zur Furtherhofstraße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug überfuhr einen Bordstein und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und einer Straßenlaterne. Das Fahrzeug, ein PKW VW, der Stromverteilerkasten und die Straßenlaterne wurden dabei erheblich beschädigt. Der PKW und der Führerschein des 18-Jährigen wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugführer und zwei weitere, 16- und 14-jährige, weibliche Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und im weiteren Verlauf zur ambulanten Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die 14-jährige, ebenfalls in Willich wohnhafte Insassin hatte wohl zuvor das Fahrzeug auf dem Parkplatz geführt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss.(st)

