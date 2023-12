Villingendorf / Lkr. Rottweil (ots) - In der Zeit von Sonntagmittag (3.12.23 / 13 Uhr) bis Montagmorgen (4.12.23 / 6 Uhr) ist in die Schule in Villingendorf eingebrochen worden. Noch unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund ...

mehr